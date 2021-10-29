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Пожар на АЗС под Харьковом все еще не могут потушить

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Харьковская область, Пятница 29 октября 2021 08:17
Пожар на АЗС под Харьковом все еще не могут потушить Фото: пожар на АЗС под Харьковом все еще не могут потушить (Фото dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области на территории АЗС, что вблизи с. вблизи с. Рай-Еленовка, продолжается ликвидация горения остатков газового конденсата. Спасатели работают на месте инцидента уже более суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 на территории АЗС "WOG" вблизи с. Рай-Еленовка Холодногорского района через запорную арматуру подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 октября в результате разгерметизации подземной емкости с газом, на АЗС произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара.В результате инцидента никто не пострадал.

Для дежурства на место происшествия привлечены 5 человек и 1 единица техники ГСЧС.

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Харьков АЗС
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