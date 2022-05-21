Пожар на "Азоте", обстрелянная школа и шестеро погибших: сутки в Луганской области

Сейчас бои идут на окраинах Северодонецка.

"Еще утром 20 мая россияне обстреляли школу, в подвале которой с начала войны прятались жители новых районов Северодонецка. Как следствие, два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненая - члены одной семьи", - написал Гайдай.

Также вечером вблизи своего дома в Северодонецке погибли мужчина и женщина, еще две женщины были убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Приволье.

"А еще мы имеем раненого в ногу волонтера, который работал в гуманитарном штабе в Северодонецке. За день - около 50 разрушенных домов. Трудно посчитать, сколько жилья ежедневно уничтожают в селах Горной и Попаснянской общин, которые регулярно страдают от авиации. Однако только в Лисичанске за сутки повреждено 23 дома, в соседнем Приволье - 16. Пять - в Северодонецке", - рассказал Гайдай.

По его словам, также российские оккупанты открыли огонь по школе и объединению "Азот" - там произошло возгорание градирни, пожар ликвидирован, пламя не распространилось на производственные цеха рядом.

Также в Лисичанске возникло возгорание бункера с углем на шахте.

Фото: оккупанты за сутки обстреляли завод "Азот" и школу в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, недавно Гайдай рассказал, что российские оккупационные войска не могут добиться успехов в Луганской области и с ужасом ждут контрнаступления ВСУ, которое может начаться уже в июне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.