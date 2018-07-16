Поздравления с Днем бухгалтера в стихах и прозе

Фото: День бухгалтера - 16 июля (pixabay.com/stevepb)

Пожелания на День бухгалтера 2018 в коротких стихах, для смс, поздравления в прозе

День бухгалтера в Украине ежегодно отмечается 16 июля. Подборка поздравлений с профессиональным праздником счетоводов для коллег, друзей и близких - в материале Styler.

Поздравления с Днем бухгалтера: стихи

Поздравить с Днем бухгалтера всех, кто выбрал одну из самых ответственных профессий, можно красивыми словами пожеланий в стихах:

Пусть в бухгалтерии всегда

Тебе сопутствует успех!

Нет кропотливее труда,

Но ты считаешь лучше всех!

Желаю сделать все отчеты

И дебит с кредитом свести!

И отдохнуть уж от работы,

Чтоб силы новые найти!

***

Забудь про баланс, отложи калькулятор,

Отчёт никуда от тебя не уйдёт.

Пусть сегодня к тебе в полном объёме,

Любовь и удача поступят на счёт!

В убытке пусть будут волнения, тревоги,

В избытке - здоровье, почёт и успех.

И пусть не пугают рост цен и налоги,

Работай, старайся и будь лучше всех!

Фото: День бухгалтера - 16 июля (pixabay.com/FirmBee)

Бухгалтер — это суперточность,

Ответственность и скрупулезность,

Любой организации в нем прочность,

Доход, расходы и надежность.

Вы нам начислите зарплаты,

И, может, премию дадите,

Известны вам наши оклады,

Но вы врагу их не сдадите,

Вы все в отчетах отразите —

И до копейки все сойдется.

Вы поздравления примите:

Пусть вам всегда во всем ведется!

***

Быть бухгалтером не легкая задача,

Всюду лишь счета, расчеты, провода...

Но пусть всю жизнь преследует тебя удача,

И ты не ошибешься никогда!

Ведь деньги любят счет,

И каждый это знает,

И в этом нам бухгалтер помогает!

Так пусть об этом каждый знает,

Что без бухгалтера финансов не бывает!

День бухгалтера: поздравления в прозе

Пожелания бухгалтерам в прозе подойдут для официальных поздравлений 16 июля и как тост за праздничным столом.

Работа бухгалтера очень важна, ведь только вы можете по-дирижерски виртуозно управлять всеми этими цифрами и таблицами, без вас остановится все производство! Поздравляю с праздником и желаю, чтобы жизнь вам так же ловко насчитывала приятные бонусы и сюрпризы!

Фото: Поздравления с Днем бухгалтера (pixabay.com/stevepb)

Пусть дебет всегда сходится с кредитом, а доходы от вашей тщательной работы растут и приумножаются в геометрической прогрессии. Чтобы учет приносил вам ошеломительную радость, а аудит дарил минуты неземного счастья и удовольствие от проделанной работы.

***

Пусть математика жизни поставит перед вами весьма сложные задачи – сосчитать количество счастливых мгновений и радостных улыбок, объем полученной любви, внимания и заботы, процент достигнутого успеха и профессионализма. Пусть статистика отчётности бьёт все рекорды предполагаемого роста благополучия ваших семей, а здоровье увеличивается в геометрической прогрессии.

Поздравления с Днем бухгалтера: оригинальные смс

Прикольные и короткие поздравления для коллег и друзей с профессиональным праздником:

Ты - повелитель калькуляторов и счетов.

Прими же поздравленье от души.

Порядок будет пусть всегда в расчетах,

Ну, и объемы премии безмерно хороши.

***

В День бухгалтера желаю,

Чтоб была работа раем:

Цифр послушных, мыслей ясных,

Дней успешных и прекрасных,

И конечно, в жизни личной,

Чтобы было все отлично.

Фото: День бухгалтера - пожелания в праздник 16 июля (pixabay.com/edar)

Бухгалтер, милый мой бухгалтер!

Железный у тебя характер.

Поверь, не каждый бы сумел

Взвалить на плечи столько дел!

***

Желаю мира, радости, достатка.

Пусть будет всё на свете гладко.

Здоровье крепкое желаю сохранить

И в плюс баланс всегда сводить.

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