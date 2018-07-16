Поздравления с Днем бухгалтера в стихах и прозе

Пожелания на День бухгалтера 2018 в коротких стихах, для смс, поздравления в прозе
День бухгалтера в Украине ежегодно отмечается 16 июля. Подборка поздравлений с профессиональным праздником счетоводов для коллег, друзей и близких - в материале Styler.
Поздравить с Днем бухгалтера всех, кто выбрал одну из самых ответственных профессий, можно красивыми словами пожеланий в стихах:
Пусть в бухгалтерии всегда
Тебе сопутствует успех!
Нет кропотливее труда,
Но ты считаешь лучше всех!
Желаю сделать все отчеты
И дебит с кредитом свести!
И отдохнуть уж от работы,
Чтоб силы новые найти!
***
Забудь про баланс, отложи калькулятор,
Отчёт никуда от тебя не уйдёт.
Пусть сегодня к тебе в полном объёме,
Любовь и удача поступят на счёт!
В убытке пусть будут волнения, тревоги,
В избытке - здоровье, почёт и успех.
И пусть не пугают рост цен и налоги,
Работай, старайся и будь лучше всех!
Фото: День бухгалтера - 16 июля (pixabay.com/FirmBee)
Бухгалтер — это суперточность,
Ответственность и скрупулезность,
Любой организации в нем прочность,
Доход, расходы и надежность.
Вы нам начислите зарплаты,
И, может, премию дадите,
Известны вам наши оклады,
Но вы врагу их не сдадите,
Вы все в отчетах отразите —
И до копейки все сойдется.
Вы поздравления примите:
Пусть вам всегда во всем ведется!
***
Быть бухгалтером не легкая задача,
Всюду лишь счета, расчеты, провода...
Но пусть всю жизнь преследует тебя удача,
И ты не ошибешься никогда!
Ведь деньги любят счет,
И каждый это знает,
И в этом нам бухгалтер помогает!
Так пусть об этом каждый знает,
Что без бухгалтера финансов не бывает!
Пожелания бухгалтерам в прозе подойдут для официальных поздравлений 16 июля и как тост за праздничным столом.
Работа бухгалтера очень важна, ведь только вы можете по-дирижерски виртуозно управлять всеми этими цифрами и таблицами, без вас остановится все производство! Поздравляю с праздником и желаю, чтобы жизнь вам так же ловко насчитывала приятные бонусы и сюрпризы!
Фото: Поздравления с Днем бухгалтера (pixabay.com/stevepb)
Пусть дебет всегда сходится с кредитом, а доходы от вашей тщательной работы растут и приумножаются в геометрической прогрессии. Чтобы учет приносил вам ошеломительную радость, а аудит дарил минуты неземного счастья и удовольствие от проделанной работы.
***
Пусть математика жизни поставит перед вами весьма сложные задачи – сосчитать количество счастливых мгновений и радостных улыбок, объем полученной любви, внимания и заботы, процент достигнутого успеха и профессионализма. Пусть статистика отчётности бьёт все рекорды предполагаемого роста благополучия ваших семей, а здоровье увеличивается в геометрической прогрессии.
Прикольные и короткие поздравления для коллег и друзей с профессиональным праздником:
Ты - повелитель калькуляторов и счетов.
Прими же поздравленье от души.
Порядок будет пусть всегда в расчетах,
Ну, и объемы премии безмерно хороши.
***
В День бухгалтера желаю,
Чтоб была работа раем:
Цифр послушных, мыслей ясных,
Дней успешных и прекрасных,
И конечно, в жизни личной,
Чтобы было все отлично.
Фото: День бухгалтера - пожелания в праздник 16 июля (pixabay.com/edar)
Бухгалтер, милый мой бухгалтер!
Железный у тебя характер.
Поверь, не каждый бы сумел
Взвалить на плечи столько дел!
***
Желаю мира, радости, достатка.
Пусть будет всё на свете гладко.
Здоровье крепкое желаю сохранить
И в плюс баланс всегда сводить.
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