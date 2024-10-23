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Позашляховик Mercedes-Benz G-Class отримав дві ексклюзивні ретроверсії

Середа 23 жовтня 2024 12:58
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Позашляховик Mercedes-Benz G-Class отримав дві ексклюзивні ретроверсії Фото: Mercedes-Benz G-Class отримав дві ексклюзивні ретроверсії (mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Mercedes-Benz та італійський виробник одягу Moncler представили на заході в Шанхаї відразу два автомобілі із загальною ідеєю Past II Future.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Перший – це шоу-кар під назвою Project G-Class Past II Future. Він створений японським дизайнером Nigo та натхненний естетикою 1990-х років. В основі концепту лежить оригінальний G-клас серії W460, який зазнав ретельної реставрації і набув двоколірного забарвлення з оливково-зеленим передком у поєднанні з фірмовим матово-сірим кольором кузова.

Позашляховик Mercedes-Benz G-Class отримав дві ексклюзивні ретроверсії

Позашляховик також отримав знімний золотистий каркас, на який кріпиться м'який стьобаний дах у стилі пуховиків Moncler.

Салон концепт-кара оброблений картатою тканиною на зразок ранніх G-класів. Уздовж бортів у задній частині кузова встановлені лавки, а на вже згаданому золотистому каркасі передбачені кріплення для повнорозмірних аудіоколонок. Project G-Class Past II Future побудований в єдиному екземплярі та призначений для рекламних цілей.

Позашляховик Mercedes-Benz G-Class отримав дві ексклюзивні ретроверсії

А ось Mercedes-Benz G-Class Past II Future вже призначено для продажу. Це сучасний серійний позашляховик із п'ятидверним кузовом. Автомобіль має ідентичне двокольорове забарвлення кузова в оливково-зеленому та матово-сірому кольорах, чорні колеса, і чохол для запаски з логотипами Moncler. Салон оздоблений тією ж тканиною, що й у концепту, і доповнений пам'ятними логотипами.

Позашляховик Mercedes-Benz G-Class отримав дві ексклюзивні ретроверсії

На центральному тунелі красується порядковий номер машини, адже спецверсію Past II Future буде випущено у 20 екземплярах. За бажанням клієнта вона може бути побудована на базі бензинової версії G 500 або дизельної G 450 d. Такі позашляховики почнуть передавати замовникам навесні 2025 року, але ціни поки не розкриваються.

Позашляховик Mercedes-Benz G-Class отримав дві ексклюзивні ретроверсії

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