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Внедорожник Mercedes-Benz G-Class получил две эксклюзивные ретроверсии

Среда 23 октября 2024 12:58
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Внедорожник Mercedes-Benz G-Class получил две эксклюзивные ретроверсии Фото: Mercedes-Benz G-Class получил две эксклюзивные ретроверсии (mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Mercedes-Benz и итальянский производитель одежды Moncler представили на мероприятии в Шанхае сразу два автомобиля с общей идеей Past II Future.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Первый – это шоу-кар под названием Project G-Class Past II Future. Он создан японским дизайнером Nigo и вдохновлен эстетикой 1990-х годов. В основе концепта лежит оригинальный G-класс серии W460, который получил тщательную реставрацию и приобрел двухцветную окраску с оливково-зеленым передком в сочетании с фирменным матово-серым цветом кузова.

Внедорожник Mercedes-Benz G-Class получил две эксклюзивные ретроверсии

Внедорожник также получил съемный золотистый каркас, на который крепится мягкая крыша в стиле пуховиков Moncler.

Салон концепт-кара отделан клетчатой тканью вроде ранних G-классов. Вдоль бортов в задней части кузова установлены скамейки, а на уже упомянутом золотистом каркасе предусмотрены крепления для полноразмерных аудиоколонок. Project G-Class Past II Future построен в единственном экземпляре и предназначен для рекламных целей.

Внедорожник Mercedes-Benz G-Class получил две эксклюзивные ретроверсии

А вот Mercedes-Benz G-Class Past II Future уже предназначена для продажи. Это современный серийный внедорожник с пятидверным кузовом. Автомобиль имеет идентичную двухцветную окраску кузова в оливково-зеленом и матово-сером цветах, черные колеса и чехол для запаски с логотипами Moncler. Салон украшен той же тканью, что и у концепта, и дополнен памятными логотипами.

Внедорожник Mercedes-Benz G-Class получил две эксклюзивные ретроверсии

На центральном тоннеле красуется порядковый номер машины, ведь спецверсия Past II Future будет выпущена в 20 экземплярах. По желанию клиента она может быть построена на базе бензиновой версии G 500 или дизельной G 450 d. Такие внедорожники начнут передавать заказчикам весной 2025 года, но цены пока не раскрываются.

Внедорожник Mercedes-Benz G-Class получил две эксклюзивные ретроверсии

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