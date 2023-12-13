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Поїзд з Мукачево до Словаччини не курсуватиме сьогодні: що запропонували власникам квитків

Середа 13 грудня 2023 15:45
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Поїзд з Мукачево до Словаччини не курсуватиме сьогодні: що запропонували власникам квитків Фото: потяг з Мукачевого до Словаччини не курсуватиме сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Потяг №960/961 Кошице (місто в Словаччині) - Мукачево - Кошице не курсуватиме сьогодні, 13 грудня. Власникам квитків пропонують альтернативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю в Telegram.

Як зазначили в УЗ, скасування курсування поїзда пов'язане з поломкою рухомого складу словацьких залізниць.

"Однак наступні рейси №962 Кошице (11:46) - Мукачево (16:53) та №963 Мукачево (18:16) - Кошице (21:33) заберуть усіх пасажирів з квитками на скасований потяг", - уточнили в компанії.

Онлайн продаж квитків до Словаччини

Нагадаємо, ще 18 вересня Укрзалізниця відкрила продаж квитків до Словаччини онлайн.

Для покупки достатньо відкрити сайт booking.uz.gov.ua або мобільний додаток, заповнити дані та отримати електронний квиток. Вартість та сама - 412 грн у вагоні 2 класу.

На станції Кошице можна пересісти на поїзди до Братислави чи Праги.

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Укрзалізниця потяг Мукачево
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