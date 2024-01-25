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Поїхав без екіпажу в річку. Нацгвардійці влучним скидом з дрона знищили танк (відео)

Фото: військові знищили окупантів разом з технікою (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бійці Національної гвардії вирішили перевірити, чи далеко російські танки можуть заїхати без екіпажу. Після чого знищили окупантів разом з їх технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Клименко повідомив, що проводячи аеророзвідку, нацгвардійці виявили два танки окупантів. Перший був підбитий ще напередодні, а другий прибув евакуйовувати "вороже залізяччя". 

 

"Майстерність гвардійців дозволила на ходу влучити у місце, де розташовувався механік-водій ведучого танка", - повідомив міністр.

За словами Клименка, після того, як обидва танки стали некерованими, вони ще проїхали кількасот метрів, після чого таки звалилися у річку.

"Там їх остаточно і знищили нацгвардійці. Як це було - дивіться на кадрах з передової на східному напрямку", - додав він.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ відбили 7 атак противника на Бахмутському напрямку, продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку.

Авіація завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника.

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КлименкоВійна Росії проти України