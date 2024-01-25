ua en ru
Чт, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поїхав без екіпажу в річку. Нацгвардійці влучним скидом з дрона знищили танк (відео)

Україна, Четвер 25 січня 2024 19:58
UA EN RU
Поїхав без екіпажу в річку. Нацгвардійці влучним скидом з дрона знищили танк (відео) Фото: військові знищили окупантів разом з технікою (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бійці Національної гвардії вирішили перевірити, чи далеко російські танки можуть заїхати без екіпажу. Після чого знищили окупантів разом з їх технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Клименко повідомив, що проводячи аеророзвідку, нацгвардійці виявили два танки окупантів. Перший був підбитий ще напередодні, а другий прибув евакуйовувати "вороже залізяччя".

"Майстерність гвардійців дозволила на ходу влучити у місце, де розташовувався механік-водій ведучого танка", - повідомив міністр.

За словами Клименка, після того, як обидва танки стали некерованими, вони ще проїхали кількасот метрів, після чого таки звалилися у річку.

"Там їх остаточно і знищили нацгвардійці. Як це було - дивіться на кадрах з передової на східному напрямку", - додав він.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ відбили 7 атак противника на Бахмутському напрямку, продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку.

Авіація завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Клименко Війна Росії проти України
NEWS
Не всі друзі України вважають Путіна злом, - Кулеба
Не всі друзі України вважають Путіна злом, - Кулеба
DAILY
Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Що відбувається в Авдіївці, де тиснуть росіяни та чи є нові загрози для ЗСУ на фронті