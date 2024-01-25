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Поехал без экипажа в реку. Нацгвардейцы точным сбросом с дрона уничтожили танк (видео)

Украина, Четверг 25 января 2024 19:58
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Поехал без экипажа в реку. Нацгвардейцы точным сбросом с дрона уничтожили танк (видео) Фото: военные уничтожили оккупантов вместе с техникой (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы Национальной гвардии решили проверить, далеко ли российские танки могут заехать без экипажа. После чего уничтожили оккупантов вместе с их техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Клименко сообщил, что проводя аэроразведку, нацгвардейцы обнаружили два танка оккупантов. Первый был подбит еще накануне, а второй прибыл эвакуировать "вражеское железо".

"Мастерство гвардейцев позволило на ходу попасть в место, где располагался механик-водитель ведущего танка", - сообщил министр.

По словам Клименко, после того, как оба танка стали неуправляемыми, они еще проехали несколько метров, после чего таки свалились в реку.

"Там их окончательно и уничтожили нацгвардейцы. Как это было - смотрите на кадрах с передовой на восточном направлении", - добавил он.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ отразили 7 атак противника на Бахмутском направлении, продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении.

Авиация нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника.

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Клименко Война России против Украины
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