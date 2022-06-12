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Пойдут ли ученики в школу с 1 сентября: ответ Минобразования

Фото: ученики могут пойти в школы 1 сентября в безопасных регионах (kiev.klichko.org)
Автор: Мария Кучерявец

Обучение в школах с 1 сентября могут начать и в очном режиме. Но речь идет только о тех регионах, где это будет безопасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко в эфире телемарафона.

"Мы имеем сдержанный оптимизм и хотим, чтобы с 1-го сентября дети пошли офлайн в школу. Но, я подчеркиваю, только там, где позволяет безопасность. То есть там, где разрываются бомбы, конечно, обучения не будет", - пояснил Витренко.

Он также рассказал, что представителями правительства уже было проведено совещание по организации начала нового учебного года.

"Что касается 1 сентября, то было проведено совещание с участием премьер-министра Украины, на котором присутствовали глава МОН и представители ГСЧС. Был разработан план для того, чтобы уже с 1 сентября дети пошли в школу, а студенты в университеты", - добавил Витренко.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве начался набор детей в первые классы.

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