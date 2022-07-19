Появится ли в Украине государственный "Дія Банк": ответ Федорова

Министерство цифровой трансформации не работает над запуском своего "Дія Банка" - необанка, работающего исключительно в интернете без физических отделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Увидел много новостей о том, что якобы Минцифра работает над собственным банком. Во времена развития Моно, Sense, А-Банка, Спортбанка - в этом просто нет нужды. Государство никогда не сделает что-нибудь круче", - отметил он.

По его словам, государство сосредоточится на создании сервисов для финансовых технологий.

"Мы за то, чтобы создавать возможности для бизнеса, а не конкурировать, используя монопольный доступ. Поэтому новые финтех-сервисы, да. Здесь мы сделаем еще много революционных продуктов. И скоро вы о них услышите", - добавил Федоров.

Отметим, сегодня издание Forbes.ua распространило информацию о том, что Минцифра якобы работает над созданием собственного необанка - "Дія Банка".