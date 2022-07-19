Появится ли в Украине государственный "Дія Банк": ответ Федорова
Министерство цифровой трансформации не работает над запуском своего "Дія Банка" - необанка, работающего исключительно в интернете без физических отделений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Увидел много новостей о том, что якобы Минцифра работает над собственным банком. Во времена развития Моно, Sense, А-Банка, Спортбанка - в этом просто нет нужды. Государство никогда не сделает что-нибудь круче", - отметил он.
По его словам, государство сосредоточится на создании сервисов для финансовых технологий.
"Мы за то, чтобы создавать возможности для бизнеса, а не конкурировать, используя монопольный доступ. Поэтому новые финтех-сервисы, да. Здесь мы сделаем еще много революционных продуктов. И скоро вы о них услышите", - добавил Федоров.
Отметим, сегодня издание Forbes.ua распространило информацию о том, что Минцифра якобы работает над созданием собственного необанка - "Дія Банка".
Напомним, ранее Федоров рассказал, какие документы в приложении "Дія" получат английскую версию.
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