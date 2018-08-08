Появились подробности стрельбы в начальника погранзаставы в Закарпатской области

Наряд, возглавляемый пострадавшим пограничником, зафиксировал полет квадрокоптера с территории Румынии в Украину

В Государственной погранслужбе рассказали подробности стрельбы в начальника пограничной заставы в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что пограничники Мукачевского отряда вблизи села Большой Бычков 7 августа зафиксировали попытку перемещения товаров с помощью летательных аппаратов.

"Во время несения службы наряд, возглавляемый начальником пограничного подразделения, зафиксировал полет квадрокоптера с территории Румынии в Украине. Чтобы разоблачить места возможного взлета и посадки беспилотника пограничники отслеживали его перемещение. Вскоре пограничники зафиксировали его посадку на территории одного из помещений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в это время к офицеру подбежали трое мужчин и начали наносить ему удары, а один из нападавших выстрелил пограничнику в спину из травматического оружия. На место происшествия вызвали наряд полиции. Сейчас двух нападающих задержали, а личность третьего устанавливается.

"Также изъято травматическое оружие, из которого, вероятно, стреляли в пограничника. Информацию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.345 УК Украины "Угроза или насилие к работнику правоохранительного органа" внесен в ЕРДР", - сказано в сообщении.

Напомним, как писало РБК-Украина, в селе Большой Бычков Закарпатской области стреляли в начальника погранзаставы. Врачи диагностировали, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом скулы, одно пулевое ранение в грудь. Пострадавший находится в больнице.

В феврале во время учений в Львовской области погиб пограничник. Причиной его гибели стало детонирование боеприпаса РПГ-7В.