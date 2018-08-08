З'явилися подробиці стрілянини у начальника прикордонзастави у Закарпатській області

Наряд, очолюваний постраждалим прикордонником, зафіксував політ квадрокоптера з території Румунії в Україну

У Державній прикордонслужбі розповіли подробиці стрілянини у начальника прикордонної застави у Закарпатській області. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Вказано, що прикордонники Мукачівського загону поблизу села Великий Бичків 7 серпня зафіксували спробу переміщення товарів за допомогою літальних апаратів.

"Під час несення служби наряд, очолюваний начальником прикордонного підрозділу, зафіксував політ квадрокоптера з території Румунії в Україну. Аби викрити місця можливого злету та посадки безпілотника прикордонники відстежували його переміщення. Невдовзі охоронці кордону зафіксували його посадку на території одного з помешкань", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у цей час до офіцера підбігли троє чоловіків та почали наносити йому удари, а один з нападників вистрелив прикордоннику у спину з травматичної зброї. На місце події викликали наряд поліції. Наразі двох нападників затримали, а особу третього встановлюють.

"Також вилучено травматичну зброю, з якої, ймовірно, стріляли у прикордонника. Інформацію про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.345 КК України "Погроза або насильство до працівника правоохоронного органу" внесено до ЄРДР", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, уселі Великий Бичків Закарпатської області стріляли в начальника прикордонної застави. Лікарі діагностували, що у чоловіка закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом вилиці, одне кульове поранення в груди. Потерпілий перебуває у лікарні.

У лютому під час навчань у Львівській області загинув прикордонник. Причиною його загибелі стало детонування боєприпасу РПГ-7В.