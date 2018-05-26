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З'явилися подробиці розгрому ПВК Вагнера в Сирії

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 07:01
Фото: база армії США в Сирії
Фото: база армії США в Сирії

За версією російських військових у Сирії, вони не брали участь в боях 7 лютого

З'явився детальний опис подій бою в Сирії, який стався 7 лютого 2018 року між американськими військами та ПВК Вагнера. Опис подій опублікувала газета The New York Times.

У ході бою в сирійському місті Дейр-ез-Зорі загинуло від 200 до 300 солдатів, які напали на контрольований американським спецназом нафтопереробний завод. З боку американців, яких нараховувалося 40 солдатів, втрат не було. Серед загиблих є росіяни, кількість яких не встановлено.

7 лютого в 15:00 військовими було зафіксовано просування провладних сил до позицій курдів. У той час там було близько 30 військових американської піхоти.

Ввечері на підступах до заводу зібралося понад 500 бойцови 27 транспортних засобів, серед яких були танки і бронетранспортери.

Три російських танка Т-72 в 20:30 наблизилися до заводу, вони були озброєні 125-мм знаряддями. У той же час на американській базі повітряних операцій в Катарі винищувачі були готові піднятися по тривозі.

Почалася атака в 22:30, позиції курдів і сирійських повстанців атакували одночасно вогнем з танків, артилерії і мінометів.

Як пише видання, американські військові зв'язувалися з російськими військовими протягом 15 хвилин і закликали припинити напад. Заклики не дали результатів, тоді з боку американських військових були зроблені попереджувальні постріли по групі вантажівок і знарядь, проте сили противника продовжували наступ.

За даними чиновників, протягом подальших трьох годин, американські безпілотники, винищувачі-бомбардувальники та бойові вертольоти завдали десятки ударів. З землі діяла ракетна артилерія.

Після зменшення артилерійного вогню в годину ночі, американські піхотинці змогли наблизитися до заводу. Близько 40 американських солдатів перебували на позиції, атакованій силами Асада і російськими найманцями.

У цей час деякі з літаків повернулися на базу. Бій тривав за допомогою кулеметів і ПТРК Javelin. Кількість втрат військ Асада і російських найманців залишається невідомою.

Американські чиновники в розвідці заявляють, що завдання ПВК Вагнера в Сирії – захоплення і утримання нафтових і газових родовищ від імені уряду Асада.

За версією російських військових у Сирії, вони не брали участь в боях 7 лютого.

Нагадаємо, з початку бойових дій на Донбасі сапери розмінували майже 4 тис. га території.

 

 

 

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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