Появились первые результаты экзит-пола на выборах в Харьковской области

На промежуточных выборах народного депутата Украины в Харьковской области в 179 округе побеждает Юлия Светличная. Данные экзит-пола по состоянию на 20:00 обнародовала ВОО "Передовые правовые инициативы".

По их данным, кандидаты в народные депутаты Украины получили следующую поддержку избирателей:

Светличная Юлия (самовыдвижение) - 71,28%;

Пташник Виктория ("Европейская солидарность") - 10,98%;

Егорова-Луценко Татьяна (самовыдвижение) - 7,41%;

Испортил бюллетень - 2,21%;

Другие кандидаты набрали меньше 2%.

Таким образом Светличная Юлия получает наивысшую поддержку избирателей, чтобы быть избранным в украинский парламент.

Экзит-пол ВОО "ППИ" проводился в день голосования во время промежуточных выборов в Верховную Раду Украины 15 марта 2020 года с 8:00 до 20:00, путем опроса граждан на выходе из избирательных участков.

Опрошено 4763 избирателей на выходе из 57 избирательных участков избирательного округа №179. Статистическая оценка возможной погрешности опроса не превышает 1,5%.

Напомним, в воскресенье, 15 марта, в Харьковской области начались довыборы народного депутата в 179 одномандатном избирательном округе. По данным наблюдателей организации, все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя.

Как ранее писало РБК-Украина, кандидат на выборы по 179 округу Виктория Пташник рассказала, что решила баллотироваться от партии "Европейская солидарность", потому что ее представители - борцы за государственность.