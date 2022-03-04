ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Появились новые фото уничтоженной оккупантом "Мрии" Ан-225 под Гостомелем

Новина українською →
Гостомель, Пятница 04 марта 2022 11:51
Появились новые фото уничтоженной оккупантом "Мрии" Ан-225 под Гостомелем Фото: самолет "Мрия" Ан-225 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Появились новые фото уничтоженной в Гостомеле во время обстрелов 27 февраля "Мрии" Ан-225, крупнейшего и самого мощного в мире транспортного самолета.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Отметим, что на момент вторжения Ан-225 "Мрия" находилась на ремонте в аэропорту, поэтому самолет не успел вылететь из Украины.

Появились новые фото уничтоженной оккупантом &quot;Мрии&quot; Ан-225 под ГостомелемПоявились новые фото уничтоженной оккупантом &quot;Мрии&quot; Ан-225 под Гостомелем

Фото: То, что осталось от "Мрии" (t.me/usov_ua)

В "Укроборонпроме" заявили, что самолет "Мрия" будет восстановлена за средства оккупанта. На это понадобится около 3 млрд долларов.

Ранее мы писали, что появились фото обстрелянных путинскими войсками мирных кварталов Мариуполя.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Мрия
NEWS
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина