Появились новые фото уничтоженной оккупантом "Мрии" Ан-225 под Гостомелем

Появились новые фото уничтоженной в Гостомеле во время обстрелов 27 февраля "Мрии" Ан-225 , крупнейшего и самого мощного в мире транспортного самолета.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Отметим, что на момент вторжения Ан-225 "Мрия" находилась на ремонте в аэропорту, поэтому самолет не успел вылететь из Украины.

Фото: То, что осталось от "Мрии" (t.me/usov_ua)

В "Укроборонпроме" заявили, что самолет "Мрия" будет восстановлена за средства оккупанта. На это понадобится около 3 млрд долларов.