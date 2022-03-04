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З'явилися нові фото знищеної окупантом "Мрии" Ан-225 під Гостомелем

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Гостомель, П'ятниця 04 березня 2022 11:51
З'явилися нові фото знищеної окупантом "Мрии" Ан-225 під Гостомелем Фото: Літак "Мрія" Ан-225 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

З'явилися нові фото знищеної в Гостомелі під час обстрілів 27 лютого "Мрії" Ан-225, найбільшого та найпотужнішого у світі транспортного літака.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Зазначимо, що на момент вторгнення Ан-225 "Мрія" знаходилась на ремонті у аеропорту, тому літак не встиг вилетіти з України.

З'явилися нові фото знищеної окупантом &quot;Мрии&quot; Ан-225 під ГостомелемЗ'явилися нові фото знищеної окупантом &quot;Мрии&quot; Ан-225 під Гостомелем

Фото: Те, що залишилося від "Мрії" (t.me/usov_ua)

В "Укроборонпромі" заявили, що літак "Мрія" буде відновлено за кошти окупанта. На це знадобиться близько 3 млрд доларів.

Раніше ми писали, що з'явилися фото обстріляних путінськими військами мирних кварталів Маріуполя.

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