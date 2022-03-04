З'явилися нові фото знищеної окупантом "Мрии" Ан-225 під Гостомелем

З'явилися нові фото знищеної в Гостомелі під час обстрілів 27 лютого "Мрії" Ан-225 , найбільшого та найпотужнішого у світі транспортного літака.

Зазначимо, що на момент вторгнення Ан-225 "Мрія" знаходилась на ремонті у аеропорту, тому літак не встиг вилетіти з України.

Фото: Те, що залишилося від "Мрії" (t.me/usov_ua)

В "Укроборонпромі" заявили, що літак "Мрія" буде відновлено за кошти окупанта. На це знадобиться близько 3 млрд доларів.