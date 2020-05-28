Появились новые детали покушения балканских киллеров в центре Киева

Жертвой покушения балканских киллеров в центре Киева 26 мая стал главарь наркокартеля из Черногории Радое Звицер. Украинская полиция задержала четверых человек.

Об этом пишет черногорское издание Vijesti.

Сообщается, что задержаны граждане Черногории Стефан Джукич и Эмиль Тузович, а также граждане Сербии Петар Йованович и Милан Бранкович. Также сообщается, что Джукич попал в Украину по поддельному македонскому паспорту.

По данным черногорской полиции, Джукич и Тузович принадлежат к барскому криминальному клану. Кроме того, первый из них ранее был обвинен в убийстве жителя Бар Йована Клишича перед рестораном Savoy и ранении Велизара Гардашевича.

Кроме того, сообщается, что операция по задержанию балканских киллеров проводилась при участии Сектора по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Черногории путем прямого обмена с украинскими правоохранителями.

"Интерпол Подгорицы был официально проинформирован, что 26 мая в Киеве было применено огнестрельное оружие, в результате которого получил ранение черногорский гражданин Радое Звицер", - отметили в полицейском управлении.

Напомним, покушение произошло в Киеве на Печерске, неизвестные выбежали из автомобиля, устроили стрельбу, после чего скрылись с места преступления.

Задержание балканских киллеров произошло ночью в Одессе, пострадавший госпитализирован с ранениями, он находится в тяжелом состоянии.