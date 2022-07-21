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Появились кадры попадания и последствия ракетного удара по Николаеву (видео)

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Николаев, Четверг 21 июля 2022 11:24
Появились кадры попадания и последствия ракетного удара по Николаеву (видео) Фото: появились кадры попадания и последствия ракетного удара по Николаеву (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликовано видео попадания ракеты по Николаеву. Также власти показали кадры последствий ночной атаки по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети главы Николаевской ОВА Виталия Кима и мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

"Момент попадания. Так, в 3 ночи российские оккупанты ударили 2 ракетами по одному наших гуманитарных штабов. Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели",- написал под видео Ким.

Также глава области показал и последствия ракетного удара по гуманитарному штабу.

В свою очередь мэр города Александр Сенкевич показал последствия вражеской атаки по АЗС, расположенной в центре Николаева.

Напомним, в ночь на четверг, 21 июля, российские оккупанты выпустили семь ракет С-300 по Николаеву. В результате один человек получил ранение.

Попадание ракет зафиксировано в объект инфраструктуры, АЗС, газопроводе и складском помещении.

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Николаев ракетный удар
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