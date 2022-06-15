Появились фото последствий смертельного ночного обстрела Днепропетровской области
Ночью российские войска обстреляли город Апостолово Днепропетровской области, убив четырех гражданских людей. Опубликованы фото последствий вражеских ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
Фото: появились кадры последствий смертельного ночного обстрела Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
"Апостолово после ночной вражеской атаки, унесшей жизни четырех человек", - сопроводил подписью фото глава ОВА.
Обстрел Апостолового
Напомним, ночью войска противника из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли город Апостолово Днепропетровской области.
После чего сообщалось о как минимум о четырех погибших мирных граждан.
По словам местных властей, взрывотехники и спасатели работают над устранением последствий, восстанавливают инфраструктуру. Велась и работа полиции и пожарных на месте происшествия.
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