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Появились фото последствий смертельного ночного обстрела Днепропетровской области

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Днепропетровская область, Среда 15 июня 2022 10:38
Появились фото последствий смертельного ночного обстрела Днепропетровской области Фото: появились кадры последствий смертельного ночного обстрела Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Мария Кучерявец

Ночью российские войска обстреляли город Апостолово Днепропетровской области, убив четырех гражданских людей. Опубликованы фото последствий вражеских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Фото: появились кадры последствий смертельного ночного обстрела Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Апостолово после ночной вражеской атаки, унесшей жизни четырех человек", - сопроводил подписью фото глава ОВА.

Обстрел Апостолового

Напомним, ночью войска противника из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли город Апостолово Днепропетровской области.

После чего сообщалось о как минимум о четырех погибших мирных граждан.

По словам местных властей, взрывотехники и спасатели работают над устранением последствий, восстанавливают инфраструктуру. Велась и работа полиции и пожарных на месте происшествия.

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