З'явилися фото наслідків смертельного нічного обстрілу Дніпропетровської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram .

Фото: з'явилися кадри наслідків смертельного нічного обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Апостолове після нічної ворожої атаки, яка забрала життя чотирьох людей", - супроводив підписом фото голова ОВА.

Обстріл Апостолового

Нагадаємо, вночі війська противника з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області.

Після чого повідомлялося про як мінімум про чотирьох загиблих мирних громадян.

За словами місцевої влади, вибухотехніки і рятувальники працюють над усуненням наслідків, відновлюють інфраструктуру. Велася й робота поліції і пожежників на місці події.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.