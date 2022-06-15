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З'явилися фото наслідків смертельного нічного обстрілу Дніпропетровської області

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Дніпропетровська область, Середа 15 червня 2022 10:38
З'явилися фото наслідків смертельного нічного обстрілу Дніпропетровської області Фото: з'явилися кадри наслідків смертельного нічного обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

Вночі російські війська обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області, вбивши чотирьох цивільних людей. Опубліковані фото наслідків ворожих ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

Фото: з'явилися кадри наслідків смертельного нічного обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Апостолове після нічної ворожої атаки, яка забрала життя чотирьох людей", - супроводив підписом фото голова ОВА.

Обстріл Апостолового

Нагадаємо, вночі війська противника з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області.

Після чого повідомлялося про як мінімум про чотирьох загиблих мирних громадян.

За словами місцевої влади, вибухотехніки і рятувальники працюють над усуненням наслідків, відновлюють інфраструктуру. Велася й робота поліції і пожежників на місці події.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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