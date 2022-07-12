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Появилась актуальная карта боевых действий от разведки Британии

Новина українською →
Украина, Вторник 12 июля 2022 13:50
Появилась актуальная карта боевых действий от разведки Британии Фото: опубликована актуальная карта боевых действий в Украине от министерства Британии (t me suspilnechernihiv)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на вторник, 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.

Появилась актуальная карта боевых действий от разведки Британии

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает министерство обороны.

Судя по карте, оккупанты не оставляют попыток наступать на Донбассе, стягивают технику в направлении оккупированного Изюма.

Утром РБК-Украина публиковало еще одну карту боевых действий в Украине.

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