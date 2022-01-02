Пояса Усика, "золото" Беленюка и четвертьфинал для сборной: главные события спорта 2021 года

Ушедший 2021 год был полон на множество значимых спортивных событий - перенесенные с 2020-го чемпионат Европы по футболу и Олимпиада, топовые боксерские поединки, а также множество рекордов. Был повод порадоваться и для украинцев.

Единственное токийское "золото" Украины

Олимпийские игры для Украины, в целом, сложились не самым лучшим образом - худшее 44-е место в общем командном зачете и лишь 19 медалей. Меньше наград было лишь в 2016 году на ОИ в Рио. Но тогда украинские спортсмены завоевали два "золота". Сейчас же награда высшей пробы досталась лишь одна. Завоевал золотую медаль борец греко-римского стиля и по совместительству народный депутат Украины Жан Беленюк.

В Рио он уступил в финале и остался с "серебром". А исходя из того, что ему уже 30 лет, то возможно именно Токио было для него последним шансом на золотую медаль Олимпиады. Но сложности добавила травма, с которой украинец и выступал на протяжении всех Игр. Хотя это не помешало стать ему лучшим в своей весовой категории до 87 кг, одолев в финале венгра Виктора Лоренца.

Фото: Жан Беленюк после победы в финале ОИ (Getty Images)

Рекорд Романчука

Еще один исторический след на Олимпиаде в Токио оставил пловец Михаил Романчук. Он был одним из главных фаворитов на дистанциях в 800 и 1500 метров вольным стилем, однако остался лишь с "бронзой" и "серебром". Однако в квалификации к финалу заплыва на 800 метров он финишировал за 7.41.28, что стало новым олимпийским рекордом. Жаль, что это случилось не в финале.

Фото: Михаил Романчук с "бронзой" Олимпиады в Токио (Getty Images)

По следам Кличко

Александр Усик стал одной из главных звезд и сенсаций в мире бокса. Не то, чтобы у кого-то были сомнения в боксерских умениях украинца, ведь не зря он стал абсолютным чемпионом в крузервейте. Однако после перехода в супертяжи практически все эксперты единогласно говорили, что он слишком мелкий для нынешних чемпионов-гигантов Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. С первым у него был мегафайт в сентябре, и именно Усик был явным аутсайдером у букмекеров. Но в ринге украинец доказал, что не все решают размеры, абсолютно перебоксировав Джошуа, и заслуженно завоевал четыре чемпионских пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. К слову, именно эти пояса ранее принадлежали Владимиру Кличко до поражения Фьюри в 2015-м.

Далее Усик, скорее всего, проведет реванш с Джошуа. А после, в случае успеха, может побороться и за звание абсолютного чемпиона и в супертяжах. Во всяком случае Фьюри уже активно раскручивает потенциальный бой.

Фото: Александр Усик с чемпионскими поясами после победы над Энтони Джошуа (Getty Images)

Рекордное Евро

На футбольную сборную Украины под руководством Андрея Шевченко на чемпионате Европы возлагали большие надежды, называя ее самой перспективной и укомплектованной за всю историю. Вот только по игре складывалось все не очень. Поражение в группе от Нидерландов и Австрии при лишь одной победе над Северной Македонией и выход в 1/8 финала лишь с третьего места. Там в соперники украинцам досталась Швеция, которая хоть и была грозным соперником, но при потенциальных Италии и Франции выглядела очень даже приемлемым результатом.

Матч складывался крайне непросто, хотя именно украинцы усилиями Александра Зинченко счет и открыли. Но далее шведы сравняли и явно переигрывали по игре "желто-синих". Однако все ушло в экстра-таймы, где у Украины нашлось два "джокера". Первый - Артем Беседин, который провел на поле лишь 8 минут, но ценой ужасной травмы смог заработать удаление для оппонента Маркуса Даниельсена, что значительно облегчило игру украинцам. А уже в компенсированное к второму дополнительному тайму временя еще один вышедший на замену игрок "желто-синих" Артем Довбык забил победный гол, который и вывел Украину в четвертьфинал. Это лучшее достижение сборной за всю историю на чемпионатах Европы. Причем этот гол Добвыка, который был забит на 120+1 минуте, стал самым поздним в истории ЧЕ.

Эпопея вокруг наставника сборной

После Евро-2020 произошел скандальный уход Шевченко с должности наставника сборной. Сам экс-наставник заявил, что ему никто не предложил новый контракт, который заканчивался, тогда как в УАФ сообщили, что от них инициатива продлить контракт была, но они не получили ответ от самого Шевченко. В итоге тренерское кресло освободилось и сразу же планировалось, что оно достанется Сергею Реброву, который тренировал "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов. Казалось, что уже все было готово к презентации нового наставника "желто-синих", но все сорвалось - УАФ не смогла договориться с собственниками арабского клуба, чтобы те отпустили Реброва.

Пришлось искать замену под боком и выбор пал на бывшего наставника молодежной сборной Александра Петракова, который пару лет назад становился вместе с U-20 чемпионами мира. Скандалы после этого не утихали вокруг сборной, но Украина смогла завоевать второе место в группе, не проиграв ни одного матча, и выйти в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. За путевку в Катар украинцы поборются уже в марте. Сперва им нужно одолеть Шотландию, а далее победителя пары Уэльс - Австрия.

Украинец - лучший спортсмен Паралимпиады

Украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом на Паралимпийских играх-2020. Он завоевал семь наград, пять из которых - золотые. Это наибольшее количество наград не только в плавни на соревнованиях в Токио, но и среди всех спортсменов.

В целом Крипак имеет в своей коллекции уже аж 15 наград Паралимпиад (10 - золотых), что является рекордом для украинской сборной.

Финал ЛЧ для Зинченко

Александр Зинченко стал третьим украинцем, который играл в финалах Лиги чемпионов. До этого в решающих матчах главного клубного футбольного турнира Европы играли Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук. Но победить Зине не удалось - его "Ман Сити" минимально уступил "Челси" 0:1. Причем сам украинец отыграл весь поединок. Да и в целом в том розыгрыше ЛЧ играл важную роль в команде Пепа Гвардиолы.