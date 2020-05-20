Повышения цен на железнодорожные билеты после окончания карантина не будет, - Криклий

Повышения стоимости железнодорожных билетов после окончания карантина не будет. Также подорожание проезда не должно произойти в маршрутных такси и автобусах.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время брифинга по результатам заседания Кабинета министров Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

"То, что касается железнодорожных перевозок - повышения стоимости не будет. Мы прекрасно понимаем социальный эффект и важность этих перевозок", - заявил он.

Министр также отметил, что цена проезда в маршрутных городских такси и автобусах установлена на уровне городов и не должна увеличиваться.

"Разве, что город начнет пересматривать, чего бы мы не советовали, учитывая социальный аспект этого вопроса", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 июня. При этом правительство разрешило с 25 мая запустить метро, ​​а с 22 мая - общественный транспорт.

Кроме того, в Мининфраструктуры заявили, что возобновление работы общественного транспорта возможно при условии сокращение новых случаев заболевания коронавирусом.