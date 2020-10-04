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Повышение зарплат учителям снова "заморозили", - Геращенко

Киев, Воскресенье 04 октября 2020 18:32
Повышение зарплат учителям снова "заморозили", - Геращенко
Фото: Ирина Геращенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство "заморозило" повышение заработных плат педагогам, которое предусмотрено законодательством об образовании. Фракция "Европейской солидарности" будет требовать пересмотра в бюджете на следующий год финансирование для сферы образования.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в Facebook.

"Сегодня День учителя. А вот и "подарок" от власти Зеленского. Зарплаты педагогов заморожены до января 2022", - написала Геращенко.

Ранее постановление Кабинета министров о зарплатах педагогам опубликовал народный депутат из "ЕС" Алексей Гончаренко.

"Напомню, что в статье 61 закона "Об образовании" прописано, что минимальный должностной оклад учителя должен составлять 3 минимальных зарплаты. Такое повышение было запланировано с 1 января 2020 года. Однако, сначала осенью прошлого года правительство Гончарука отменило это решение, а теперь этот же трюк повторил и премьер Шмыгаль", - сообщил Гончаренко.

Федерация профсоюзов также опубликовала соответствующее постановление Кабмина, по которому повышение зарплат учителям приостановлено до 1 января 2022 года.

Напомним, ранее в Министерстве образования тоже заявили, что учителя не получат повышение зарплат до конца 2020 года. Дело в том, что в государственном бюджете нет средств для повышения заработных плат работникам сферы образования.

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Новости Украины Политика Ирина ГеращенкоЕвропейская солидарностьобразованиезарплата
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