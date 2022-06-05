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Как повышение учетной ставки повлияет экономику и кредитование: ответ НБУ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 июня 2022 14:55
Как повышение учетной ставки повлияет экономику и кредитование: ответ НБУ Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время войны вклад Национального банка в рост экономики - это обеспечение макрофинансовой и курсовой стабильности. Повышение учетной ставки до 25% усилит способность НБУ выполнять свои функции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, которого цитирует пресс-служба НБУ.

По его словам, НБУ считает своей целью обеспечение дальнейшей бесперебойной работы банковской системы, сохранение контролируемыми темпов роста цен, поддержка фиксированного курса до момента создания предпосылок для управляемого возвращения к плавающему курсу.

"До войны мы руководствовались классическими рецептами из макроэкономических учебников, когда монетарная политика центробанка управляет бизнес-циклом в экономке. В периоды бума ставка повышается, чтобы замедлить экономику, а в периоды рецессии - снижается, чтобы максимально стимулировать экономику. Сейчас же эти механизмы не работают, потому что макроэкономические процессы определяются другими вещами, событиями на фронте, ограничениями в экспортной логистике", - отметил Николайчук.

Он считает, что на кредитование повышение учетной ставки существенно не повлияет.

"По нашему мнению, банки будут осторожнее в повышении ставок по кредитам и в дальнейшем будут ориентироваться прежде всего на состояние своих заемщиков. Для банков очень важно поддерживать долгосрочные отношения с клиентами. Поэтому процентные ставки хоть и будут повышаться, но будут сохранять определенный баланс интересов между банками и их заемщиками", - подчеркнул Николайчук.

Он добавил, что в условиях войны значительную роль играют программы государственного кредитования, по которым ставки вряд ли будут меняться.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 3 июня 2022 года.

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