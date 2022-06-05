Як підвищення облікової ставки вплине економіку та кредитування: відповідь НБУ

Під час війни внесок Національного банку в зростання економіки - це забезпечення макрофінансової та курсової стабільності. Підвищення облікової ставки до 25% посилить спроможність НБУ виконувати свої функції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, якого цитує прес-служба НБУ .

За його словами, НБУ вважає своєю ціллю забезпечення подальшої безперебійної роботи банківської системи, утримання контрольованими темпів зростання цін, підтримка фіксованого курсу до моменту створення передумов для керованого повернення до плаваючого курсу.

"До війни ми керувалися класичними рецептами з макроекономічних підручників, коли монетарна політика центробанку управляє бізнес-циклом в економці. У періоди буму ставка підвищується, щоб уповільнити економіку, а в періоди рецесії – знижується, щоб максимально стимулювати економіку. Зараз же ці механізми не працюють, тому що макроекономічні процеси визначаються іншими речами: подіями на фронті, обмеженнями в експортній логістиці тощо", - зазначив Ніколайчук.

Він вважає, що на кредитування підвищення облікової ставки суттєво не вплине.

"На нашу думку, банки будуть обережнішими в підвищенні ставок за кредитами та надалі орієнтуватимуться насамперед на стан своїх позичальників. Для банків дуже важливо підтримувати довгострокові відносини з клієнтами. Тож процентні ставки хоч і будуть підвищуватися, але зберігатимуть певний баланс інтересів між банками і їхніми позичальниками", - підкреслив Ніколайчук.

Він додав, що в умовах війни значну роль відіграють програми державного кредитування, за якими ставки навряд чи будуть змінюватися.