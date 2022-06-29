Повышение тарифов на железнодорожные перевозки может добить экспортные отрасли экономики, - ICC Ukraine

Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки сразу на 70% создает серьезную угрозу для существования экспортных отраслей Украины, которые могут не выдержать такой нагрузки, и для экономики в целом. Подобные решения должны приниматься совместно с бизнесом, а не единолично, как это делается сейчас.

"В прошлом году произошло несколько повышений тарифов на перевозку УЗ. Мы старались всегда с пониманием относиться и к перевозчикам и к бизнесу, пытаясь найти консенсус. Сейчас также следует пойти на поиск консенсуса. В пояснительной записке к инициативе говорится, что средств, которые получает сейчас УЗ, не хватает для покрытия текущих расходов. И это позиция отдельной структуры. Но следует подходить к решению этой проблемы комплексно. Без обсуждения с бизнесом, без поиска какой-то общей позиции, в одностороннем порядке такие решения принимать было бы нецелесообразно", - подчеркнул он.

Щелкунов заверил, что бизнес осознает ситуацию в УЗ, на которую, как на главную инфраструктурную составляющую государства, упали огромные нагрузки. Однако в такой ситуации находится не только УЗ - все украинские предприятия пытаются удержаться на плаву, выплачивают зарплаты и платят налоги в бюджет.

"Членами ИСС-Ukraine являются и аграрии, и металлурги, и представители рудной отрасли, и химики. Они также оказались в чрезвычайно сложной ситуации. Порты, из-за российской агрессии, физически закрыты. Главные логистические артерии сейчас это железная дорога. Отрасли, несмотря ни на что, стараются держаться - выполняют налоговые обязательства перед бюджетом, удерживают на работе работников. И для них увеличение тарифов на перевозки очень болезненно", - подчеркнул он.

Президент ICC-Ukraine выразил убеждение, что Украина может победить только с сильной экономикой и значимой позицией на международных рынках. Однако, если экспортные отрасли страны будут вынуждены сократить, а то и закрыть производство - экономика потеряет все.

"Экономика должна обеспечить жизнеспособность государства. Очень не хотелось бы, чтобы повышение тарифов на железнодорожные перевозки создали угрозу убийства экспортных направлений, ведь они очень уязвимы к увеличению себестоимости продукции. Мировое сообщество, поддерживая Украину, вытесняет с рынков Россию. Но давайте честно: если украинская продукция будет неконкурентоспособна, в частности через дорогу логистику, то эти ниши займут другие страны - Китай, Индия, Турция. В результате производство падает, заводы останавливаются, налоги падают, людей увольняют. А объемы перевозок падают, и УЗ не получает ожидаемых поступлений", - пояснил он.

Именно поэтому решение об изменении тарифов необходимо принимать после переговоров со стейкхолдерами и согласования единой позиции. Ведь цель у всех сейчас одна, победа над врагом и построение сильной Украины, резюмировал Щелкунов.

Как известно, 28 июня Министерство инфраструктуры повысило тарифы на перевозку грузов на 70%.

В свою очередь, Украинская зерновая ассоциация призвала власти не повышать эти тарифы, чтобы не потерять экспортные отрасли, для которых рост расходов будет иметь катастрофические последствия.