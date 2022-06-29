Підвищення тарифів на залізничні перевезення може добити експортні галузі економіки, - ICC Ukraine

Підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення відразу на 70% створює серйозну загрозу для існування експортних галузей України, які можуть не витримати такого навантаження, і для економіки в цілому. Подібні рішення мають ухвалюватися спільно з бізнесом, а не одноосібно, як це робиться зараз.

"Минулого року відбулося кілька підвищень тарифів на перевезення УЗ. Ми намагалися завжди з розумінням ставитися і до перевізників і до бізнесу, намагаючись знайти консенсус. Зараз також слід піти на пошук цього консенсусу. У пояснювальній записці до ініціативи йдеться, що коштів, які отримує нині УЗ, не вистачає для покриття поточних витрат. І це позиція окремої структури. Але слід підходити до розв'язання цієї проблеми комплексно. Без обговорення з бізнесом, без пошуку якоїсь спільної позиції, в односторонньому порядку такі рішення ухвалювати було б недоцільно", - підкреслив він.

Щелкунов запевнив, що бізнес усвідомлює ситуацію в УЗ, на яку, як на головну інфраструктурну складову держави, впало величезне навантаження. Проте у такій ситуації перебуває не тільки УЗ - всі українські підприємства намагаються утриматися на плаву, виплачують зарплати та сплачують податки до бюджету.

"Членами ІСС-Ukraine є й аграрії, й металурги, і представники рудної галузі, і хіміки. Вони також опинилися в надзвичайно скрутній ситуації. Порти, через російську агресію, фізично закриті. Головні логістичні артерії нині це залізниця. Галузі, попри все, намагаються триматися - виконують податкові зобов'язання перед бюджетом, утримують на роботі працівників. І для них збільшення тарифів на перевезення дуже болюче", - наголосив він.

Президент ІСС-Ukraine висловив переконання, що Україна може перемогти тільки з сильною економікою і значущою позицією на міжнародних ринках. Проте, якщо експортні галузі країни будуть змушені скоротити, а то й закрити виробництво - економіка втратить все.

"Економіка має забезпечити життєздатність держави. Дуже не хотілося б, аби підвищення тарифів на залізничні перевезення створили загрозу вбивства експортних напрямків, адже вони дуже вразливі до збільшення собівартості продукції. Світова спільнота, підтримуючи Україну, витісняє з ринків Росію. Але давайте чесно: якщо українська продукція буде неконкурентоспроможна, зокрема через дорогу логістику, то ці ніші займуть інші країни - Китай, Індія, Туреччина. В результаті виробництво падає, заводи зупиняються, податки падають, людей звільняють. А обсяги перевезень - падають, і УЗ не отримує очікуваних надходжень", - пояснив він.

Саме тому рішення про зміну тарифів необхідно ухвалювати після перемовин зі стейкхолдерами і узгодження єдиної позиції. Адже мета у всіх зараз одна, перемога над ворогом і побудова сильної України, резюмував Щелкунов.

Як відомо, 28 червня Міністерство інфраструктури підвищило тарифи на перевезення вантажів на 70%.

Своєю чергою, Українська зернова асоціація закликала владу не підвищувати ці тарифи, щоб не втратити експортні галузі, для яких зростання витрат матиме катастрофічні наслідки.