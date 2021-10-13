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Повышение тарифа на передачу электроэнергии может привести к остановке предприятий и социальному взрыву, - эксперт

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Киев, Среда 13 октября 2021 14:19
Повышение тарифа на передачу электроэнергии может привести к остановке предприятий и социальному взрыву, - эксперт Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Повышение тарифа на передачу тока на 56% приведет к экономическому хаосу и спровоцирует социальный взрыв в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста Бориса Кушнирука.

"Это составная часть хаоса. Они хотят часть средств, которые затем будут получать от этих платежей, идут ЛЕПами, перенаправить на компенсацию убытков в поставке электроэнергии населению по сниженным ценам. Там есть дыра. При этом на данный момент никто не может ответить, чем они ее собираются закрывать", - сказал Кушнирук.

Он пояснил, что расходы на поставку тока населению будут значительно выше, чем цена, по которой население будет за него платить, в том числе за значительного подорожания угля, поэтому власти надо найти средства, чтобы перекрыть эту разницу. И их решили найти за счет увеличения тарифа на передачу тока для бизнеса. По мнению экономиста, такой шаг власти может привести к остановке промышленности и приведет к социальному взрыву.

"Боюсь, что они столкнутся с тем, что значительная часть промышленных предприятий просто может остановить производство и потребление электроэнергии вообще на определенный период. Кроме того у власти не хватает средств для обеспечения электроэнергией потребностей жилищно-коммунального сектора. А это для них значительно опаснее, потому что взрыв будет социальный", - спрогнозировал Кушнирук.

Ранее президент АП "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к потере конкурентоспособности отечественной промышленности и тотальной инфляции.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56%, до 458,83 грн/МВт*ч. При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды, и он вырос в результате более чем вдвое - с 113 грн МВт-час до 293,93 грн за МВт-час.

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