Повышение тарифа на передачу электроэнергии может привести к остановке предприятий и социальному взрыву, - эксперт

"Это составная часть хаоса. Они хотят часть средств, которые затем будут получать от этих платежей, идут ЛЕПами, перенаправить на компенсацию убытков в поставке электроэнергии населению по сниженным ценам. Там есть дыра. При этом на данный момент никто не может ответить, чем они ее собираются закрывать", - сказал Кушнирук.

Он пояснил, что расходы на поставку тока населению будут значительно выше, чем цена, по которой население будет за него платить, в том числе за значительного подорожания угля, поэтому власти надо найти средства, чтобы перекрыть эту разницу. И их решили найти за счет увеличения тарифа на передачу тока для бизнеса. По мнению экономиста, такой шаг власти может привести к остановке промышленности и приведет к социальному взрыву.

"Боюсь, что они столкнутся с тем, что значительная часть промышленных предприятий просто может остановить производство и потребление электроэнергии вообще на определенный период. Кроме того у власти не хватает средств для обеспечения электроэнергией потребностей жилищно-коммунального сектора. А это для них значительно опаснее, потому что взрыв будет социальный", - спрогнозировал Кушнирук.