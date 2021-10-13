Підвищення тарифу на передачу електроенергії може призвести до зупинки підприємств і соціального вибуху, - експерт

"Це складова частина хаосу. Вони хочуть частину коштів, які потім будуть отримувати від цих платежів, які ідуть ЛЕПами, перенаправляти на компенсацію збитків в постачанні електроенергії населенню за зниженими цінами. Бо там є діра. При цьому на даний момент ніхто не може відповісти, чим вони її збираються закривати", - сказав Кушнірук.

Він пояснив, що витрати на постачання струму населенню будуть значно вищими, ніж ціна, за якою населення буде за нього сплачувати, зокрема через значне подорожчання вугілля, тож владі треба знайти кошти, щоб перекрити цю різницю. І їх вирішили знайти за рахунок збільшення тарифу на передачу струму для бізнесу. На думку економіста, такий крок влади може призвести до зупинки промисловості та матиме наслідком соціальний вибух.

"Боюся, що вони зіштовхнуться з тим, що значна частина промислових підприємств просто може зупинити виробництво і споживання електроенергії взагалі на певний період. Окрім того у влади не вистачатиме коштів для забезпечення електроенергією потреб житлово-комунального сектора. А це для них значно небезпечніше, бо вибух буде соціальний", - спрогнозував Кушнірук.