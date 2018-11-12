Повышение стоимости природного газа не повлияло на тариф ПАО "Закарпатгаз"

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На сегодняшний день стоимость услуг "Закарпатгаза" по доставке газа бытовым потребителям составляет 85,38 гривен без НДС на 100 куб. м

Повышение стоимости природного газа на более 23% для бытовых потребителей не повлияло на тариф ПАО "Закарпатгаз". Соответствующий рост стоимости голубого топлива для конечного потребителя произошел сугубо из-за подорожания цены газа как товара. При этом тариф на распределение "Закарпатгаза" и дальше остается таким, что не покрывает обоснованных затрат предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На сегодняшний день стоимость услуг ПАО "Закарпатгаз" по доставке газа бытовым потребителям составляет 85,38 гривен без НДС на 100 куб. м. То есть потребитель, который потребил 100 куб. м голубого топлива оплатит за этот объем 87,53% (или 748,26 гривен) в пользу НАК "Нафтогаза", 9,98% (или 85,38 гривен) будут перечислены газораспределительной компании, 2,19% (или 18,71 гривен) - газоснабжающей компании и 0,3 % (или 2,54 гривен) за услуги по транспортировке магистральными газопроводами в соответствии.

Единственным выгодоприобретателем с момента роста стоимости газа для бытовых потребителей с 1 ноября 2018 года стал владелец природного газа "Нафтогаз". Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, цену продажи природного газа "Нафтогазом" был повышен с 4,9 до 6,2 тыс. гривен за тысячу кубометров без НДС.

Отметим, что с июля 2015 года ПАО "Закарпатгаз" не осуществляет реализацию газа одной из категорий потребителей, а выполняет функцию распределения (транспортировки) газа конечным потребителям и обслуживает газораспределительные сети Закарпатской области. Тариф на распределение – основной источник поступления средств в компании, за счет него и формируется тарифная выручка, что позволяет удерживать все службы и подразделения предприятия, выплачивать заработную плату работникам и другие. Сейчас он не покрывает экономически обоснованных расходов компании.

"Однако несмотря на такую сложную ситуацию мы видим понимание со стороны государственного регулятора – НКРЭКУ. Сейчас ожидаем публикации "Методики", по которой регулятор имел бы возможность рассчитать и утвердить тариф на уровне, что позволит газораспределительным компаниям более качественно обслуживать сети и остановит массовый отток кадров из отрасли. Методика уже принята регулятором, но более полугода она не может вступить в силу из-за искусственных преград, связанных с ее опубликованием". - отметила финансовый директор ПАО "Закарпатгаз" Наталья Дорохина. – Последний раз стоимость услуг по распределению газа пересматривалась в 2016 году - в сторону уменьшения".

Несбалансированность тарифа на распределение остается основным фактором того, что на протяжении последних двух лет деятельность с доставки (распределения) природного газа потребителям Закарпатской области остается убыточной. Поэтому, несмотря на повышение цены газа для потребителей, не произошло улучшения ситуации относительно покрытия затрат на установку, замену и ремонт счетчиков газа для населения, приобретение топлива для нужд аварийных и эксплуатационных служб, необходимых инструментов и спецоборудования, возможности модернизации распределительных сетей и тому подобное.