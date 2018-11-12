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Повышение стоимости природного газа не повлияло на тариф ПАО "Закарпатгаз"

Новости » Энергетика    12.11.2018 - 17:56
Повышение стоимости природного газа не повлияло на тариф ПАО "Закарпатгаз"
Иллюстративное фото (УНИАН)

На сегодняшний день стоимость услуг "Закарпатгаза" по доставке газа бытовым потребителям составляет 85,38 гривен без НДС на 100 куб. м

Повышение стоимости природного газа на более 23% для бытовых потребителей не повлияло на тариф ПАО "Закарпатгаз". Соответствующий рост стоимости голубого топлива для конечного потребителя произошел сугубо из-за подорожания цены газа как товара. При этом тариф на распределение "Закарпатгаза" и дальше остается таким, что не покрывает обоснованных затрат предприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На сегодняшний день стоимость услуг ПАО "Закарпатгаз" по доставке газа бытовым потребителям составляет 85,38 гривен без НДС на 100 куб. м. То есть потребитель, который потребил 100 куб. м голубого топлива оплатит за этот объем 87,53% (или 748,26 гривен) в пользу НАК "Нафтогаза", 9,98% (или 85,38 гривен) будут перечислены газораспределительной компании, 2,19% (или 18,71 гривен) - газоснабжающей компании и 0,3 % (или 2,54 гривен) за услуги по транспортировке магистральными газопроводами в соответствии.

Единственным выгодоприобретателем с момента роста стоимости газа для бытовых потребителей с 1 ноября 2018 года стал владелец природного газа "Нафтогаз". Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, цену продажи природного газа "Нафтогазом" был повышен с 4,9 до 6,2 тыс. гривен за тысячу кубометров без НДС.

Отметим, что с июля 2015 года ПАО "Закарпатгаз" не осуществляет реализацию газа одной из категорий потребителей, а выполняет функцию распределения (транспортировки) газа конечным потребителям и обслуживает газораспределительные сети Закарпатской области. Тариф на распределение – основной источник поступления средств в компании, за счет него и формируется тарифная выручка, что позволяет удерживать все службы и подразделения предприятия, выплачивать заработную плату работникам и другие. Сейчас он не покрывает экономически обоснованных расходов компании.

"Однако несмотря на такую сложную ситуацию мы видим понимание со стороны государственного регулятора – НКРЭКУ. Сейчас ожидаем публикации "Методики", по которой регулятор имел бы возможность рассчитать и утвердить тариф на уровне, что позволит газораспределительным компаниям более качественно обслуживать сети и остановит массовый отток кадров из отрасли. Методика уже принята регулятором, но более полугода она не может вступить в силу из-за искусственных преград, связанных с ее опубликованием". - отметила финансовый директор ПАО "Закарпатгаз" Наталья Дорохина. – Последний раз стоимость услуг по распределению газа пересматривалась в 2016 году - в сторону уменьшения".

Несбалансированность тарифа на распределение остается основным фактором того, что на протяжении последних двух лет деятельность с доставки (распределения) природного газа потребителям Закарпатской области остается убыточной. Поэтому, несмотря на повышение цены газа для потребителей, не произошло улучшения ситуации относительно покрытия затрат на установку, замену и ремонт счетчиков газа для населения, приобретение топлива для нужд аварийных и эксплуатационных служб, необходимых инструментов и спецоборудования, возможности модернизации распределительных сетей и тому подобное.

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