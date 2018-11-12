Підвищення вартості природного газу не вплинуло на тариф ПАТ "Закарпатгаз"

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На сьогоднішній день вартість послуг "Закарпатгазу" з доставки газу побутовим споживачам становить 85,38 гривень без ПДВ на 100 куб. м

Підвищення вартості природного газу на понад 23% для побутових споживачів не вплинуло на тариф ПАТ "Закарпатгаз". Відповідне зростання вартості блакитного палива для кінцевого споживача відбулося суто через здорожчання ціни газу, як товару. При цьому тариф на розподіл "Закарпатгазу" і надалі залишається таким, що не покриває обґрунтованих витрат підприємства. Про це повідомляє прес-служба компанії.

На сьогоднішній день вартість послуг ПАТ "Закарпатгаз" з доставки газу побутовим споживачам становить 85,38 гривень без ПДВ на 100 куб. м. Тобто споживач, який спожив 100 куб. м блакитного палива оплатить за цей обсяг 87,53% (або 748,26 гривень) на користь НАК "Нафтогазу", 9,98% (або 85,38 гривень) будуть перераховані газорозподільній компанії, 2,19% (або 18,71 гривень) - газопостачальній компанії та 0,3 % (або 2,54 гривень) за послуги транспортування магістральними газопроводами відповідно.

Єдиним вигодонабувачем з моменту зростання вартості газу для побутових споживачів з 1 листопада 2018 року став власник природного газу "Нафтогаз". Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, ціну продажу природного газу "Нафтогазом" було підвищено з 4,9 до 6,2 тис. гривень за тисячу кубометрів без ПДВ.

Зазначимо, що з липня 2015 року ПАТ "Закарпатгаз" не здійснює реалізацію газу жодній з категорій споживачів, а виконує функцію розподілу (транспортування) газу кінцевим споживачам та обслуговує газорозподільні мережі Закарпатської області. Тариф на розподіл – основне джерело надходження коштів до компанії, за рахунок нього й формується тарифна виручка, що дозволяє утримувати усі служби та підрозділи підприємства, виплачувати заробітну плату працівникам тощо. Наразі він не покриває економічно обґрунтованих витрат компанії.

"Проте незважаючи на таку складну ситуацію ми бачимо розуміння з боку державного регулятора – НКРЕКП. Наразі очікуємо публікації "Методики", за якою регулятор мав би можливість розрахувати та затвердити тариф на рівні, що дозволить газорозподільним компаніям більш якісно обслуговувати мережі та зупинить масовий відтік кадрів з галузі. Методика вже прийнята регулятором, але понад півроку вона не може набути чинності через штучні перепони, пов’язані з її опублікуванням". - зазначила фінансовий директор ПАТ "Закарпатгаз" Наталія Дорохіна. – Востаннє вартість послуг з розподілу газу переглядалась у 2016 році - у бік зменшення".

Незбалансованість тарифу на розподіл залишається основним чинником того, що впродовж останніх двох років діяльність з доставки (розподілу) природного газу споживачам Закарпатської області залишається збитковою. Тому незважаючи на підвищення ціни газу для споживачів, не відбулось покращення ситуації щодо покриття витрат на встановлення, заміну та ремонт лічильників газу для населення, придбання палива для потреб аварійних та експлуатаційних служб, необхідних інструментів та спецобладнання, можливості модернізації розподільних мереж тощо.