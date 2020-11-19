Повышение оптовых цен на электроэнергию имело объективный характер, - эксперт

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Причиной повышения цен на оптовом рынке электроэнергии стали задержки с ремонтами блоков АЭС на фоне сезонного роста спроса на электроэнергию.

Об этом сообщил экс-министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков в эфире телеканала "Украина24".

"Сейчас спрос увеличился, и структура производства такова и себестоимость тех производителей она больше, понятно, что цена на электроэнергию поднялась", - пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, поскольку тарифы для населения остаются неизменными, рост ощутили промышленные потребители.

Напомним, в середине ноября из-за резкого похолодания существенно выросло потребление электроэнергию в пределах 16%, по сравнению с началом месяца.

Из-за задержки с завершением плановых ремонтных работ на энергоблоках АЭС, энергосистема испытала определенный дефицит мощности, что привело к временному росту цен. Соответственно по сравнению с октябрем, оптовые цены на электроэнергию выросли на 17%.

В Минэнерго заявили, что уже в ближайшее время энергоблоки АЭС получат разрешение Госатомрегулирования на включение в работу и это будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на рынке.