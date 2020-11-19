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Підвищення оптових цін на електроенергію мало об’єктивний характер, - експерт

Київ, Четвер 19 листопада 2020 17:11
Підвищення оптових цін на електроенергію мало об’єктивний характер, - експерт
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Причиною підвищення цін на оптовому ринку електроенергії стали затримки з ремонтами блоків АЕС на фоні сезонного зростання попиту на електроенергію.

Про це повідомив екс-міністр енергетики, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков в ефірі телеканалу "Україна24".

"Зараз попит збільшився, і структура виробництва така і собівартість тих виробників вона більше, зрозуміло, що ціна на електроенергію вона піднялася", - пояснив експерт.

При цьому він наголосив, оскільки тарифи для населення залишаються незмінними, зростання відчули промислові споживачі.

Нагадаємо, в середині листопада через різке похолодання суттєво зросло споживання електроенергію в межах 16%, у порівнянні з початком місяця.

Через затримку з завершенням планових ремонтних робіт на енергоблоках АЕС, енергосистема відчула певний дефіцит потужності, що призвело до тимчасового зростання цін. Відповідно у порівнянні з жовтнем, оптові ціни на електроенергію зросли на 17%.

В Міненерго заявили, що уже найближчим часом енергоблоки АЕС отримають дозвіл Держатомрегулювання на включення в роботу і це сприятиме стабілізації цінової ситуації на ринку.

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