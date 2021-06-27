Повышение налогов затормозит экономический рост Украины, - экономист

"Сугубо неудачное решение ввиду того, что если оно будет вводиться, еще и со следующего месяца, то это просто изменение правил игры по ходу пьесы, нарушение законодательства. Инвесторы этого очень не любят", - сказал Дубровский.

Экономист также считает неприемлемым инициированное правительством увеличение налогов для бизнеса без каких-либо компенсаторных механизмов.

"Это шаг в неправильном направлении, потому что предполагается просто увеличение. Все это направлено на то, чтобы увеличить налоговые поступления без всякой компенсации. Если бы, например, было введение налога на выведенный капитал. Уменьшение налогов на оплату труда. Тогда это еще можно было бы воспринять", - пояснил он.

По его словам, Украина имеет сейчас ужасно высокий процент распределения валового внутреннего продукта через публичные финансы. Для страны с таким уровнем государственного управления, как Украина, увеличивать налоги абсолютно недопустимо.

"Это означает, что перспективы роста, второй момент, который очень интересует инвесторов, у нас остаются весьма призрачными. Возможно, какие-то 3% Украина и будет вытаскивать, но нам для того, чтобы догонять, а не отставать дальше, надо иметь темпы роста 5% и выше. А такие темпы при таких объемах перераспределения на фоне такого уровня государственного управления вообще недостижимы", - отметил Дубровский.

По его мнению, на сегодня власть должна действовать противоположным образом - снижать налоги и уровень государственного регулирования.

"Даже если у нас что-то будет меняться к лучшему, но без или кардинального улучшения уровня государственного управления, или кардинального снижения налогов у нас роста не будет", - добавил экономист.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что усиление налоговой нагрузки уменьшит конкурентоспособность отечественного бизнеса и привлекательность страны для инвесторов.

В то же время народный депутат Александр Качура заявил, что государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.