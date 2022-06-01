Полная гарантия по банковским вкладам возможна благодаря реструктуризации долгов ФГВФЛ, - експерт

По словам Федорова, реструктуризация долгов позволила ФГВФЛ высвободить средства, которые до этого направлял на погашение задолженности.

"Это, в свою очередь, позволило на время войны установить стопроцентные гарантии по вкладам, не "залезая в карманы" банков. Ведь Законом не предусмотрено повышение регулярных взносов банков. Кроме того, реструктуризация сделала возможным повышение гарантированной суммы вкладов с довоенных 200 000 грн до 600 000 грн через три месяца после завершения военного положения", - пишет эксперт.

Он также указал на то, что расширение гарантий по вкладам оправдано лишь тогда, когда в стране налажены сильные пруденциальный надзор и эффективная система урегулирования неплатежеспособности.

В Украине оба эти условия реализованы. В частности, благодаря тому, что Фонд гарантирования в годы предыдущего кризиса полностью выполнил свои обязательства перед вкладчиками, выплатив двум миллионам вкладчиков свыше 90 млрд грн, в обществе сформировалось понимание того, что при неплатежеспособности банка или его ликвидации вкладчики получат свои средства в пределах гарантированной суммы.

Также за прошедшие годы был существенно усилен банковский надзор.

Как следствие, с начала войны в Украине не только не происходит отток средств физических лиц из банков, а напротив, зафиксирован рост на 10,8% за первый квартал: по состоянию на 1 февраля 2022 года сумма остатков составляла 713,5 млрд грн, по состоянию на 1 марта 2022 года она уменьшилась до 705,3 млрд грн, а уже на 1 апреля 2022 года произошел существенный рост до 767,8 млрд грн.

Напомним, 13 апреля вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц" , которым предусмотрена реструктуризация задолженности Фонда перед государством по займам, которые были ему предоставлены для преодоления последствий банковского кризиса 2014-2017 гг.

15 апреля ФГВФЛ и Минфин подписали Договор о порядке перечисления Фондом средств в Государственный бюджет Украины. Им предусмотрено, что погашение в части номинала векселей будет осуществляться до июля 2032 г. из средств ФГВ, которые будут превышать сумму, необходимую для покрытия возможных рисков в банковской системе.

В части, которая соответствует начисленным процентам, погашение будет происходить путем взыскания убытков с бывших владельцев и связанных лиц, деятельность которых привела к неплатежеспособности этих учреждений.