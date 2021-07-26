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Повышение гарантированной суммы банковских вкладов в два раза: директор ФГВФЛ назвала дату

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Понедельник 26 июля 2021 12:56
Повышение гарантированной суммы банковских вкладов в два раза: директор ФГВФЛ назвала дату Фото: гарантированную сумму банковских вкладов повысят в два раза
Автор: Александр Белоус

Верховная рада уже приняла в первом чтении законопроект №5542-1, которым предусмотрено увеличение гарантированной суммы банковских вкладов с 200 до 400 тысяч гривен. Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут ожидает, что закон заработает в конце года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Рекрут "Укринформу".

"Первое чтение мы успешно прошли. Если все будет идти по плану, то в сентябре-октябре ожидаем, что депутаты окончательно поддержат законопроект. И 2021 год мы закончим с новой суммой гарантирования и с новым капиталом Фонда", - сказала она.

Напомним, 30 июня Верховная рада приняла за основу законопроект №5542-1. Документ предусматривает повышение суммы предельного размера возмещения средств по вкладам с 200 до 400 тысяч гривен до 31 декабря 2022 года и до 600 тысяч гривен - с 1 января 2023 года. Закон также предоставит Ощадбанку статус участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Отметим, в апреле Кабинет министров одобрил законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в ФГВФЛ. В случае банкротства банка государство больше не будет гарантировать вклады.

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