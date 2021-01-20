Повышая тарифы, УЗ теряет грузопоток и меньше зарабатывает, - Жмак

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

"Укрзализныця" заинтересована в повышении грузопотока, чтобы увеличить доходы компании, потому не будет повышать тарифы на грузоперевозки.

Об этом заявил глава УЗ Владимир Жмак в эфире "Украина 24".

По его мнению, для повышения доходности УЗ необходимо наращивать грузопоток, а это невозможно сделать, если все время повышать тарифы на перевозки. Поэтому компания регулярно проводит консультации с бизнесом, чтобы быть для него предсказуемым партнером.

"Я хочу забрать у автомобилистов грузы для того, чтобы дороги, которые построятся, не убивались, а я получал дополнительный доход. Но я не смогу получить дополнительный доход и забрать эти грузы, повышая тарифы. Я должен быть на рынке востребован со своими тарифами. И мы сейчас, с самого первого дня моей работы в УЗ, организовали клуб грузоотправителей, с которыми ежемесячно собираемся и объясняем наши дальнейшие действия. Для того, чтобы мы были предсказуемыми и понятными для наших партнеров. И, таким образом, благодаря этому контакту мы и везем больше и получаем больше дохода", - объяснил Жмак.

Также, по его словам, УЗ необходимо прекратить субсидировать убыточные пассажирские перевозки за счет прибыльных грузовых, и избавиться от непрофильных активов.

"УЗ - это логистическая компания, компания, которая должна перевезти груз из пункта А в пункт В. Все остальное не является нашим профильным бизнесом. Поэтому говорить о том, что грузовые перевозки должны субсидировать пассажирские, неправильно. Также очень большое количество объектов непрофильных гуманитарных у нас на балансе - больницы, санатории, лагеря, детские железные дороги. Все это содержится благодаря грузоперевозкам", - рассказал Жмак.

Напомним, ранее Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году "Укрзализныця" будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучереждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию.

В свою очередь, экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что "Укрзализныця" нуждается в масштабном реформировании и финансовой поддержке от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.