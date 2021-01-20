Підвищуючи тарифи, УЗ втрачає вантажопотік і менше заробляє, - Жмак

Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)

"Укрзалізниця" зацікавлена ​​в підвищенні вантажопотоку, щоб збільшити доходи компанії, тому не буде підвищувати тарифи на вантажоперевезення.

Про це заявив глава УЗ Володимир Жмак в ефірі "Україна 24".

На його думку, для підвищення прибутковості УЗ необхідно нарощувати вантажопотік, а це неможливо зробити, якщо весь час підвищувати тарифи на перевезення. Тому компанія регулярно проводить консультації з бізнесом, щоб бути для нього передбачуваним партнером.

"Я хочу забрати у автомобілістів вантажі для того, щоб дороги, які будуються, не вбивалися, а я отримував додатковий дохід. Але я не зможу отримати додатковий дохід і забрати ці вантажі, підвищуючи тарифи. Я повинен бути на ринку затребуваний зі своїми тарифами. І ми зараз, з самого першого дня моєї роботи в УЗ, організували клуб вантажовідправників, з якими щомісяця збираємося і пояснюємо наші подальші дії, для того, щоб ми були передбачуваними і зрозумілими для наших партнерів. Таким чином, завдяки цьому контакту ми і веземо більше і отримуємо більше доходу", - пояснив Жмак.

Також, за його словами, УЗ необхідно припинити субсидувати збиткові пасажирські перевезення за рахунок прибуткових вантажних, і позбутися від непрофільних активів.

"УЗ - це логістична компанія, компанія, яка повинна перевезти вантаж з пункту А в пункт В. Все інше не є нашим профільним бізнесом. Тому говорити про те, що вантажні перевезення повинні субсидіювати пасажирські, неправильно. Також дуже велика кількість об'єктів непрофільних гуманітарних у нас на балансі - лікарні, санаторії, табори, дитячі залізні дороги. Все це утримується завдяки вантажоперевезенням", - розповів Жмак.

Нагадаємо, раніше Володимир Жмак повідомляв, що в 2021 році "Укрзалізниця" буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію.

Своєю чергою, екс-прем'єр Володимир Гройсман заявив, що "Укрзалізниця" потребує масштабного реформування та фінансової підтримки від держави для проведення модернізації рухомого складу та інфраструктури.