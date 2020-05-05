ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Повышать железнодорожные тарифы до реформирования отрасли нецелесообразно, - ЕВА

Новости » Транспорт     05.05.2020 - 12:34
Повышать железнодорожные тарифы до реформирования отрасли нецелесообразно, - ЕВА
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ЕВА отмечают, что инициатива УЗ по сближению тарифных классов может иметь негативное влияние на бизнес

Повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузоперевозки экономически необоснованно и поднимать их до реформирования отрасли нецелесообразно. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила координатор по развитию железнодорожной инфраструктуры Европейской Бизнес Ассоциации Дарья Сичкарь.

"Мы согласны, что система тарифообразования на железнодорожном транспорте устарела и нуждается в реформировании, однако базовые ставки тарифов должны устанавливаться на экономически обоснованном уровне под контролем независимого государственного регулятора - НКРТ, а поэтому применение автоматической индексации в условиях устаревших базовых ставок тарифов до реформирования отрасли является нецелесообразным", - сказала Сичкарь.

Кроме того, по ее мнению, инициатива УЗ по сближению тарифных классов также может иметь негативное влияние на бизнес в нынешних условиях.

"Предыдущая такая инициатива "Укрзализныци" два года назад, по подсчетам бизнеса, могла привести к увеличению стоимости не только грузового пробега для отдельных групп товаров, а для всех грузовладельцев Украины. Надеемся, что на этот раз к данному вопросу все стейкхолдеры подойдут взвешенно, и мы избежим очередных попыток нетарифного скрытого повышения стоимости перевозок для украинских грузоотправителей", - добавила Сичкарь.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов УЗ на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что повышение тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, отметив, что это приведет к удорожанию их продукции и потере конкурентоспособности на мировых рынках.

Тарифы на ж/д перевозки должна определять транспортная Нацкомиссия, - МИУ Не сойти с рельсов: чем грозит бизнесу рост тарифов на ж/д перевозки
Новости Украины УкрзализныцятарифыЕвропейская бизнес ассоциация
News
On Top