Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ЕВА отмечают, что инициатива УЗ по сближению тарифных классов может иметь негативное влияние на бизнес

Повышение "Укрзализныцей" тарифов на грузоперевозки экономически необоснованно и поднимать их до реформирования отрасли нецелесообразно. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила координатор по развитию железнодорожной инфраструктуры Европейской Бизнес Ассоциации Дарья Сичкарь.

"Мы согласны, что система тарифообразования на железнодорожном транспорте устарела и нуждается в реформировании, однако базовые ставки тарифов должны устанавливаться на экономически обоснованном уровне под контролем независимого государственного регулятора - НКРТ, а поэтому применение автоматической индексации в условиях устаревших базовых ставок тарифов до реформирования отрасли является нецелесообразным", - сказала Сичкарь.

Кроме того, по ее мнению, инициатива УЗ по сближению тарифных классов также может иметь негативное влияние на бизнес в нынешних условиях.

"Предыдущая такая инициатива "Укрзализныци" два года назад, по подсчетам бизнеса, могла привести к увеличению стоимости не только грузового пробега для отдельных групп товаров, а для всех грузовладельцев Украины. Надеемся, что на этот раз к данному вопросу все стейкхолдеры подойдут взвешенно, и мы избежим очередных попыток нетарифного скрытого повышения стоимости перевозок для украинских грузоотправителей", - добавила Сичкарь.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без увеличения тарифов УЗ на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что повышение тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, отметив, что это приведет к удорожанию их продукции и потере конкурентоспособности на мировых рынках.