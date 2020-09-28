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Повышать тарифы на электроэнергию в условиях кризиса неприемлемо, - эксперт

Киев, Понедельник 28 сентября 2020 17:59
Повышать тарифы на электроэнергию в условиях кризиса неприемлемо, - эксперт
Фото: линии электропередач (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Повышение тарифа на передачу электроэнергии в условиях кризиса ударит по конкурентоспособности продукции отечественной промышленности.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Это для промышленности в условиях коронакризиса неприемлемо", - заявил Омельченко.

По его мнению, кроме повышения тарифов у компании "Укрэнерго" должны быть и другие механизмы, которые бы могли способствовать погашению задолженности.

"Нужно выпускать облигации государственного займа, брать кредиты ЕБРР, менять систему ПСО, открывать рынок для всех компаний, в том числе государственных", - считает Омельченко.

По словам эксперта, решать задачу погашения задолженности только повышением тарифов "Укрэнерго" - неэффективно.

"Это должен быть комплекс решений. Все это должно быть сбалансировано и просчитано, чтобы промышленность не утратила своей конкурентоспособности на международных рынках", - подчеркнул Омельченко.

Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.

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