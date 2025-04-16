Повторює сценарій СРСР. Росія розширює участь військ Північної Кореї у війні
Росія розширює участь військ Північної Кореї у війні проти України. Для цього Кремль використовує сценарій Радянського союзу.
Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Так, Росія планує використовувати військових КНДР для війни на території України.
"Але росіяни будуть маніпулювати і зазначати, що військові кндр воюють на "російській території за російською конституцією", оскільки вони вписали собі в конституцію українські землі. Військові кндр будуть в російській формі, так само, як і на Курщині", - розповів він.
Також, за даними ЦПД, Росія активно завозить трудову силу з КНДР - жінок та чоловіків на виробництва, переважно молодь від 18 до 25 років.
"За це влада кндр отримує гроші від Росії, від 1000 доларів за одиницю", - зазначає Коваленко.
Сценарій СРСР після корейської війни
За даними ЦПД, Росія діє так само, як діяв уряд СРСР після корейської війни, залучаючи дешеву робочу силу з Кореї на виробництва, розраховуючись з північними корейцями ресурсами.
"Як правило, самі корейці та їх родичі отримують меншу частину грошей, які за їх залучення платить Росія владі КНДР", - констатує Коваленко.
Солдати КНДР у полоні української армії
У січні 2025 року українські військові взяли в полон двох солдатів КНДР у Курській області. Це вдалося насилу - зазвичай росіяни і самі північнокорейці усувають поранених, щоб приховати будь-які докази участі КНДР у війні проти України.
Одного з них полонили 9 січня бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого - воїни-десантники Збройних Сил України. На момент взяття в полон один з іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім'я іншої особи з реєстрацією в Республіці Тува РФ.
Про участь військ КНДР у війні проти України було відомо й раніше, але після того, як їх удалося взяти в полон, з'явилися й рельні докази.
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