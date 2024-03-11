Повстання банд, столиця в облозі та евакуація посольств. Що відбувається на Гаїті

Що відбувається на Гаїті

Заворушення в країні почалися наприкінці лютого після того, як виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі полетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосили війну прем'єру, зокрема паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

За даними ЗМІ, наразі банди контролюють на Гаїті більшу частину столиці, а також транспортні сполучення в решті частини країни.

У країні тривають напади банд на урядові та інфраструктурні об'єкти. Гаїтянська влада 4 березня оголосила надзвичайний стан та запровадила нічну комендантську годину в столиці після того, як банди захопили дві в'язниці та звільнили близько 4000 в'язнів, зокрема причетних до вбивства гаїтянського президента Жовенеля Моіса у 2021 році.

Вже 9 березня найпотужніші банди Гаїті об'єдналися та вчинили серію нападів на урядові установи, поліцейські дільниці, будівлю МВС і президентський палац у столиці країни Порт-о-Пренсі, в ході боїв було вбито близько десятка нападників (пізніше у поліції заявили, що напад на президентський палац вдалось відбити).

Через що прем'єр країни не зміг повернутися з закордонної поїздки.

Евакуація посольств

Як передає CNN, Сполучені Штати та інші дипломатичні представництва почали евакуацію персоналу з Гаїті, оскільки бандитське насильство в столиці карибської острівної держави продовжує зростати.

Представник Пентагону розповів ЗМІ, що операція з евакуації американського персоналу відбувалася в нічний час за допомогою вертольота. А The Guardian написало, що для цього США вирішили відправити на Гаїті підрозділ морської піхоти.

"Посольство США на Гаїті залишається відкритим. Посилення бандитського насильства в районі посольства США та поблизу аеропорту призвело до рішення Державного департаменту організувати евакуацію додаткового персоналу посольства. Всі пасажири, що прибувають і відлітають, працюють на уряд США", - йдеться в заяві посольства.

Крім того, представництва Німеччини та Європейського Союзу в Порт-о-Пренсі також провели евакуацію дипломатичного персоналу, включно з послами. За інформацією ЗМІ, серед пасажирів евакуаційного рейсу були посол Німеччини Петер Зауер і посол ЄС Стефано Гатто.

У заяві посольства ЄС на Гаїті, опублікованій в неділю йдеться, що воно тимчасово закрило свої офіси та скоротило свою присутність у країні.

"Ми повернемося, як тільки дозволять умови безпеки", - йдеться в заяві.

Міжнародний аеропорт Гаїті закритий

CNN повідомляє, міжнародний аеропорт Гаїті закритий через небезпеку, а його головний контейнерний портовий термінал, яким керує Caribbean Port Services, був атакований і пограбований 8 березня.

При цьому повітряний простір Домініканської Республіки закритий для Гаїті, однак як розповіли виданню джерела, домініканська влада зробила рідкісний виняток, дозволивши невеликому комерційному гелікоптеру перелітати зі своєї території в Порт-о-Пренс і назад, зробивши принаймні два швидких польоту поспіль. Але через малий розмір гелікоптера організаторам поїздки довелося відхилити низку прохань приєднатися до рейсу. Загалом з Гаїті було виселено близько десятка людей, додало джерело.

Водночас інше джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що за останні три дні в Порт-о-Пренс було здійснено щонайменше 12 евакуаційних польотів гелікоптерами, всі вони евакуювали дипломатичний і гуманітарний персонал. Однак постріли, що пролунали неподалік після зльоту останнього рейсу в неділю, поставили під сумнів доцільність продовження евакуаційних польотів.

Що далі?

Колишній офіцер поліції, а нині лідер "альянсу банд Гаїті G9" Джиммі "Барбекю" Шерізьє заявив, що продовжить свої зусилля, спрямовані на повалення влади прем'єр-міністра Аріеля Генрі та пригрозив "громадянською війною яка закінчиться геноцидом", якщо прем'єр-міністр не піде у відставку.

Як відомо, проти Шерізьє ввело санкції Міністерство фінансів США.

Загалом у Міжнародній організації з міграції підрахували, що заворушення на Гаїті призвели до вимушеного переселення понад 360 тисяч жителів країни.

ЗМІ пишуть, що на додаток до зростання небезпеки в на полицях магазинів зменшується кількість продуктів, а електрика та зв’язок працюють з перебоями.

Це також впливає на розподіл необхідних товарів гуманітарними організаціями. Через нестабільність Всесвітня продовольча програма призупинила свої морські транспортні перевезення в Порт-о-Пренсі.

За словами речника генсека ООН Стефана Дюжарріка, система охорони здоров’я країни "на межі колапсу", і багато медичних центрів були змушені скоротити свою діяльність через насильство та брак персоналу та медикаментів.

Видання The Hill пише, що наразі прем'єр-міністр Гаїті не може повернутися до своєї країни через загрозу "громадянської війни" з боку бандитських угрупувань.

Вважається, що зараз він перебуває в Пуерто-Ріко після того, як Домініканська Республіка відмовилася дозволити його літаку приземлитися.

Як очікується, на сьогодні країни Карибського басейну (регіональний блок із 25 країн, який працює над економічною інтеграцією, безпекою та соціальним розвитком) скликають екстрену зустріч через кризу, яка загострилася на Гаїті.

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