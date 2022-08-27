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Повреждены несколько зданий: мэр Никополя рассказал об обстреле города

Фото: Повреждено несколько зданий: мэр Никополя рассказал об обстреле города (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате обстрела Никополя 27 августа было повреждено несколько зданий. Власти заявляют, что пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Никополя Александра Саюка.

"Вечером были прилеты на прибрежной территории, повреждены несколько зданий. К счастью без пострадавших", - заявил Саюк.

По его словам, вся инфраструктура Никополя работает, коммунальные предприятия ликвидируют последствия обстрелов. Городской голова призвал местных жителей быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лашука, россияне нанесли ракетный удар по городу. Оккупанты выпустили две ракеты "земля-воздух". Зацепило админздание и две многоэтажки. Кроме этого, произошел пожар на открытой территории.

Напомним, что ранее ВСУ уничтожили технику, которая использовалась для обстрелов Никополя и марганца.

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