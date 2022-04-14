Поврежденный крейсер "Москва" остается на плаву, - Пентагон

Министерство обороны США поделилось данными о состоянии дел на российском ракетном крейсере "Москва", который накануне потерпел ракетные удары Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил взрыв на "Москве". Однако Соединенные Штаты пока не могут оценить, поразила ли крейсер украинская ракета.

"Мы считаем, что корабль способен идти своим ходом, и он это делает, вероятнее всего, он двигается в восточном направлении. По идее, его доставят в Севастополь для ремонта, но мы не знаем, чем именно это спровоцировано", – заявил Кирби.

Он также добавил, что "Москва" находилась ориентировочно в 60-ти морских милях от Одессы в группе с другими кораблями РФ. Затем последовал минимум один взрыв на крейсере, что нанесло ему значительные повреждения.

Накануне Украина заявила об ударе по крейсеру "Москва" ракетами "Нептун", что повлекло за собой пожар и выведение корабля из строя. В российском Минобороны подтвердили только факт возгорания на судне.