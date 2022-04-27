Поврежденное или утраченное жилье: в ОП объяснили, куда обратиться для компенсации

Правительство разрабатывает механизм получения компенсации в случае повреждения или потери имущества от действий оккупантов. Уже сейчас можно подавать соответствующие заявки, в результате рассмотрения которых экспертами будут осуществлены визуальные осмотры поврежденных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко во время брифинга.

По его словам, в случае повреждения дома, квартиры или другого имущества надо зарегистрировать заявку через "Дию" и обратиться в органы местного самоуправления или военной администрации. Он также добавил, что только на Киевщине разрушено более 2 тысяч зданий.

"В случае, если нет возможности зарегистрироваться через действие, нужно напрямую подать заявку в органы местного самоуправления. После того, как регистрация будет завершена, нужно обратиться в уголовной полиции для открытия уголовного производства по факту уничтожения или повреждения имущества, в дальнейшем экспертами будет осуществлен визуальные осмотры поврежденных объектов", - пояснил Тимошенко.

Напомним, ранее состоялось совещание во главе с президентом Владимиром Зеленским по поводу послевоенного восстановления и развития страны, по результатам которой Кирилл Тимошенко отметил восстановление страны на всех уровнях - безопасности, экономическом, инфраструктурном, социальном основные направления, которые заложены в план.