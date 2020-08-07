Поворознюк: "Ингулец" хотят не пустить в УПЛ

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что его клубу хотят не выдать аттестат УПЛ, если команда повысится в классе. В частности, он обвиняет вице-президента УАФ Вадима Костюченко.

Об этом Поворознюк написал в Facebook.

"В этом шоу имени [Вадима] Костюченко я не участвую. Скажу больше, "Ингулец" хотят не пустить в вышку методом непрохождения аттестации. За проход в УПЛ бабки взяты, а "Ингулец" спутал все карты. Поэтому с "Ингульцом" хотят поступить, как с "Десной", - пишет президент клуба.

Поворознюк призвал, чтобы все было по спортивному принципу.

Напомним, "Ингулец" лидирует в первой лиге, имея в активе 58 очков.