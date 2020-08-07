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Поворознюк: "Ингулец" хотят не пустить в УПЛ

Кировоградская область, Пятница 07 августа 2020 09:33
Поворознюк: "Ингулец" хотят не пустить в УПЛ
Фото: ФК "Инлугец" (ingulec.com)
Автор: РБК-Украина

По словам президента клуба, "Ингулец" могут не пустить методом непрохождения аттестации

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк заявил, что его клубу хотят не выдать аттестат УПЛ, если команда повысится в классе. В частности, он обвиняет вице-президента УАФ Вадима Костюченко.

Об этом Поворознюк написал в Facebook.

"В этом шоу имени [Вадима] Костюченко я не участвую. Скажу больше, "Ингулец" хотят не пустить в вышку методом непрохождения аттестации. За проход в УПЛ бабки взяты, а "Ингулец" спутал все карты. Поэтому с "Ингульцом" хотят поступить, как с "Десной", - пишет президент клуба.

Поворознюк призвал, чтобы все было по спортивному принципу.

Напомним, "Ингулец" лидирует в первой лиге, имея в активе 58 очков.

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