Поворознюк: "Інгулець" хочуть не пустити в УПЛ

Фото: ФК "Інлугец" (ingulec.com)

За словами президента клубу, "Інгулець" можуть не пустити методом непроходження атестації

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк заявив, що його клубу не хочуть видати атестат УПЛ, якщо команда підвищиться в класі. Зокрема, він звинувачує віце-президента УАФ Вадима Костюченка.

Про це Поворознюк написав у Facebook.

"В цьому шоу імені [Вадима] Костюченко я не беру участь. Скажу більше, "Інгулець" хочуть не пустити в вишку методом непроходження атестації. За прохід в УПЛ бабки взяті, а "Інгулець" сплутав всі карти. Тому з "Інгульцем" хочуть вступити, як з "Десною", - пише президент клубу.

Поворознюк закликав, щоб все було за спортивним принципом.

Нагадаємо, "Інгулець" лідирує в першій лізі, маючи в активі 58 очок.